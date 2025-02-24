اليوم.. الحكم على بلوجر بتهمة بث فيديوهات خادشة للحياء

تصدر المحكمة الاقتصادية بالقاهرة اليوم الإثنين، حكمها على بلوجر فى واقعة اتهامها بنشر فيديوهات خادشة.

وأكدت المتهمة أمام جهات التحقيق، أنها ليست مفعلة خاصية الأرباح على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مؤكدة أنها كانت تعمل في مجال ميكب أرتست، وبعدها تركته وعملت على نشر الفيديوهات عبر الإنترنت.

وكشفت التحقيقات أن البلوجر المتهمة، خلال بثها فيديو مباشر على الفيسبوك على صفحتها الخاصة، أشارت إلى أحد المعجبين بلفظ خارج، كما أنها ظهرت في الفيديو بملابس تظهر مفاتن جسدها من أجل تحقيق الأرباح في فيديوهات خادشة لجلب المشاهدات وتحقيق نسب أرباح غير مشروعة.

ووجهت النيابة لها اتهامات تتضمن عرض صور ومقاطع فيديو تتضمن إيحاءات وتلميحات وعبارات مخلة بالآداب العامة.