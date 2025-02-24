بريطانيا والهند تستأنفان المحادثات لإبرام اتفاق تجاري مشترك

تستأنف الهند وبريطانيا، الاثنين، محادثات بشأن إبرام اتفاق تجاري طال انتظاره، لتبدأ المفاوضات المتوقفة منذ 2022، بسبب الانتخابات في كل من البلدين العام الماضي.

ويلتقي وزير الأعمال البريطاني جوناثان رينولدز بوزير التجارة الهندي بيوش جويال في نيودلهي، الاثنين، لعقد يومين من المناقشات، إذ من المتوقع أن تخاطب وزيرة الاستثمار البريطانية بوبي جوستافسون المستثمرين في مراكز الأعمال في مومباي وبنجالورو للترويج لبريطانيا، باعتبارها "أفضل مكان وأكثر ارتباطاً لرأس المال الهندي".

وقال رينولدز قبل استئناف المفاوضات: "من البديهي السعي إلى إبرام اتفاق تجاري، حيث تسير الهند على الطريق لتصبح ثالث أكبر اقتصاد عالمي بحلول عام 2028. سيكون النمو هو المبدأ التوجيهي في مفاوضاتنا التجارية مع الهند وأنا متحمس للفرص المتاحة في هذه السوق النابضة بالحياة".

بدوره، رحب ريتشارد هيلد، رئيس مجلس الأعمال البريطاني الهندي، بالوفد الهندي باعتباره "دليلاً على التزام الحكومة البريطانية بعلاقة تجارية واستثمارية جديدة طموحة وموجهة نحو المستقبل مع الهند".

وبدأت المحادثات المطولة بشأن اتفاق التجارة الحرة في ظل الإدارة المحافظة في عام 2022، لكنها توقفت العام الماضي مع إجراء البلدين انتخابات عامة.

وتوصل الجانبان آنذاك، إلى اتفاق بشأن معظم بنود الصفقة المستقبلية، لكن المفاوضات تعثرت عند بضع نقاط، بما في ذلك التأشيرات للانتشار القصير الأجل للعمال الهنود في بريطانيا، ودفع نيودلهي للحصول على مدفوعات الضمان الاجتماعي من لندن للهنود الذين عملوا هناك.

