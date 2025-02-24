إستونيا ترسل حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا

أعلن رئيس وزراء إستونيا كريستن ميشال، أن بلاده سترسل حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا تضم ذخيرة مدفعية وإمدادات غذائية للجنود الأوكرانيين.



ونقلت وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية عن ميشال قوله - على حسابه الرسمي على منصة "إكس" - "لتعزيز موقف أوكرانيا وزيادة الضغط على روسيا، ترسل إستونيا 10 آلاف طلقة ذخيرة مدفعية و75 ألف طرد غذائي للمقاتلين الأوكرانيين".

وتخطط إستونيا أيضا لتوفير منتجات قطاع الدفاع بقيمة تزيد على 100 مليون يورو في أقرب وقت ممكن.

وكانت وزارة الدفاع الليتوانية قد أعلنت الأربعاء الماضي تسليم حزمة جديدة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا.