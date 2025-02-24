الرئيس الباكستاني يؤكد مجددا عزمه القضاء التام على الإرهاب في البلاد

أكد الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري ورئيس الوزراء محمد شهباز شريف مجددا عزمهما القضاء التام على الإرهاب في البلاد.



وأشاد زرداري وشريف - حسبما نقل راديو باكستان في نسخته الإنجليزية اليوم /الإثنين/ - بجهود قوات الأمن الأخيرة في القضاء على مجموعة من المسلحين خلال عمليات ناجحة تم تنفيذها في منطقة "ديرا إسماعيل خان".

بدوره، قال شهباز شريف إن الحكومة ستواصل جهودها الهادفة إلى إحباط كافة المخططات الشريرة لأعداء الإنسانية /على حد وصفه/.

يذكر أن باكستان تشهد ارتفاعا ملحوظا في الهجمات المسلحة منذ عودة حركة "طالبان" إلى السلطة في أفغانستان في عام 2021..ويتم الإبلاغ عن معظم الهجمات في الأقاليم الباكستانية الحدودية وأبرزها "خيبر بختونخوا" و"بلوشستان".