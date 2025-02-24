أسعار الذهب تقترب من تحقيق مستوي تاريخي

تقترب أسعار الذهب الاثنين 24 فبراير 2025، من أعلى مستوى لها على الإطلاق، مدعومةً بمخاوف بشأن خطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لفرض رسوم جمركية.



وبحسب رويترز يترقب المستثمرون تقريرًا مهمًا عن التضخم في الولايات المتحدة، المقرر صدوره في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

المعاملات الفورية

واستقر سعر الذهب في المعاملات الفورية عند 2934.82 دولار للأونصة بحلول الساعة 00:20 بتوقيت جرينتش.

في المقابل، تراجعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة بنسبة 0.1% إلى 2950.10 دولار للأونصة.

الرسوم الجمركية

وكان الذهب قد سجل أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2954.69 دولار يوم الخميس الماضي.

وقال ترامب الأسبوع الماضي إنه سيعلن عن رسوم جمركية جديدة خلال الشهر المقبل أو قبل ذلك، مضيفًا الأخشاب إلى خططه السابقة التي تشمل فرض رسوم على واردات السيارات وأشباه الموصلات والأدوية.

الواردات الصينية



يأتي ذلك بعد فرض رسوم جمركية إضافية، من بينها ضريبة بنسبة 10% على الواردات الصينية، ورسوم بنسبة 25% على الصلب والألمنيوم.

ويتابع المتداولون عن كثب تطورات أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، إذ تُعتبر سياسات ترامب ذات تأثير تضخمي، مما قد يدفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى الإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة، الأمر الذي قد يقلل من جاذبية الذهب كأصل لا يدر عائدًا.



وتتجه الأنظار الآن إلى مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو المقياس المفضل لمجلس الاحتياطي الفيدرالي لمتابعة التضخم، والمقرر صدوره يوم الجمعة، حيث سيوفر رؤية أوضح حول توجهات البنك المركزي فيما يتعلق بأسعار الفائدة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة بنسبة 0.1% إلى 32.58 دولار للأونصة، بينما ارتفع البلاتين بنسبة 0.7% إلى 976.25 دولار للأونصة.



