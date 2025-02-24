محافظ البنك المركزي ووزير المالية يمثلان مصر في اجتماعات مجموعة العشرين بجنوب أفريقيا

يشارك حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، وأحمد كجوك، وزير المالية، في اجتماعات مجموعة العشرين (G20) لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية، المقرر عقدها في جوهانسبرج، جنوب أفريقيا، يوم الأربعاء المقبل.

تركز هذه الاجتماعات على تعزيز التعاون الاقتصادي العالمي وتحقيق التنمية المستدامة.

تتضمن المناقشات ملفات هامة مثل السياسات المالية الداعمة للنمو والاستثمار، التحديات الاقتصادية التي تواجه الدول النامية، وجهود إصلاح النظام المالي العالمي لجعله أكثر عدالة وإنصافًا.

اليوم الإثنين، يشارك ياسر صبحي، نائب وزير المالية المصري، ونائب محافظ البنك المركزي، في جلسات النواب الحوارية والاجتماعات ثنائية، في اجتماعات مجموعة 20، لعرض التجربة المصرية في الإصلاح الاقتصادي، وجهود الحكومة في تعزيز بيئة الاستثمار وتحقيق الاستقرار المالي.

تجدر الإشارة إلى أن جنوب أفريقيا تتولى رئاسة مجموعة العشرين لعام 2025، مما يتيح للقارة الأفريقية فرصة أكبر لطرح قضاياها الاقتصادية على الساحة الدولية وتعزيز التعاون مع الاقتصادات الكبرى.

تأسست مجموعة العشرين عام 1999 كمنتدى غير رسمي لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في أهم الاقتصادات الصناعية والنامية، بهدف مناقشة الاستقرار الاقتصادي والمالي الدولي. تضم المجموعة في عضويتها 19 دولة بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي. تمثل دول مجموعة العشرين حوالي 85% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وأكثر من 75% من التجارة العالمية، وحوالي ثلثي سكان العالم.