ترامب يسرح المزيد من موظفي الحكومة الأمريكية

الإثنين 24/فبراير/2025 - 05:27 ص

قالت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنها وضعت جميع موظفي الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في أنحاء العالم، باستثناء عدد قليل منهم، في إجازة إدارية مدفوعة الأجر، وإلغاء نحو ألفين من تلك الوظائف في الولايات المتحدة، وفقا لإشعار أرسل إلى موظفي الوكالة اطلعت عليه "رويترز".

ومع منتصف ليل الأحد بتوقيت شرق الولايات المتحدة مباشرة، سيتم وضع جميع موظفي الوكالة الأميركية للتنمية الدولية الذين يتم تعيينهم بشكل مباشر، باستثناء العمال الأساسيين للوظائف الحيوية، في إجازة.

في الوقت نفسه، بدأت الوكالة "في تنفيذ خفض في القوة (العمالية)" يؤثر على حوالي ألفين من موظفي الوكالة في الولايات المتحدة، حسبما جاء في الإشعار.

ولم يرد البيت الأبيض بعد على طلب للتعليق.