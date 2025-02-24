مخاطر "الذهب الصيني": إكسسوار رخيص قد يسبب أمراضًا خطيرة.. واستشاري أمراض جلدية: يسبب التهابات جلدية تلامسية وحساسية مفرطة

في ظل الارتفاع الكبير في أسعار الذهب، أصبح "الذهب الصيني" بديلًا شائعًا لدى الكثيرين، خاصةً من يبحثون عن مظهر أنيق دون تكلفة باهظة. ومع ذلك، لا يدرك كثيرون المخاطر الصحية التي قد يسببها هذا النوع من الإكسسوارات، والتي قد تتجاوز مجرد الحساسية البسيطة لتصل إلى التهابات مزمنة وأمراض جلدية خطيرة.

تركيبة الذهب الصيني.. مواد رخيصة ومجهولة المصدر

قال إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات المصرية خلال لقاء تليفزيوني، أن ما يُعرف بالذهب الصيني ليس ذهبًا حقيقيًا، بل هو نوع من الإكسسوارات المصنوعة من معادن رخيصة ومجهولة المصدر.

وأشار واصف إلى أن هذه المنتجات تُصنَّع غالبًا من نفايات المعادن، مثل الرصاص والزنك، والتي قد تحتوي على مواد ضارة بالصحة. مضيفا أن ارتداء هذه الإكسسوارات لفترات طويلة يمكن أن يؤدي إلى تهيجات جلدية وتغيرات في لون الجلد، مما قد يزيد من خطر الإصابة بأمراض جلدية، بما في ذلك السرطان.

وقال الدكتور محمد شريف استشاري الامراض الجلدية لـ(البوابة نيوز)، الذهب الصيني ليس ذهبًا حقيقيًا، بل عبارة عن سبيكة معدنية مصنوعة من مواد مثل النحاس، الزنك، والرصاص، يتم طلاؤها بطبقة رقيقة من الذهب لمنحها بريق المعدن الأصلي،وان المشكلة الأساسية في الذهب الصيني تكمن في المواد المستخدمة في تصنيعه، حيث تحتوي على معادن قد تكون سامة مثل الرصاص والنيكل، والتي تؤثر بشكل مباشر على صحة الجلد عند ارتدائها لفترات طويلة. وأوضح أن العرق والاحتكاك المستمر بالإكسسوارات المصنوعة من هذه المواد يؤديان إلى امتصاص الجلد لمكونات ضارة، مما قد ينتج عنه التهابات جلدية حادة وتغيرات في لون الجلد، بالإضافة إلى احتمالية الإصابة بمشكلات جلدية أكثر تعقيدًا.

التهابات الجلد التلامسية والحساسية المفرطة

وأوضح "شريف" ان من أكثر المشكلات شيوعًا التي يسببها الذهب الصيني هي التهابات الجلد التلامسية، مشيرا الى أن النيكل الموجود في تركيبة هذه الإكسسوارات يُعد من أقوى مسببات الحساسية الجلدية، ما يؤدي إلى ظهور احمرار، حكة شديدة، وطفح جلدي. وأضاف أن بعض الحالات التي يعالجها تعاني من بقع داكنة دائمة في أماكن ملامسة هذه الإكسسوارات، مثل الرقبة، المعصم، والأذن، وهو ما يجعل الأمر أكثر تعقيدًا، حيث قد تتطلب هذه التصبغات وقتًا طويلًا للعلاج وقد لا تختفي تمامًا حتى بعد التوقف عن ارتداء الذهب الصيني.

التأثير التراكمي للمواد السامة في الجسم

وبشأن ما يتعلق بخطورة الذهب الصيني على المدى البعيد، أوضح استشاري الامراض الجلدية أن التعرض المستمر لعناصر مثل الرصاص والزنك قد يكون له تأثير تراكمي على الجسم. مؤكدا على أن الرصاص معدن سام، وعند امتصاصه من خلال الجلد، يمكن أن يؤثر على وظائف الخلايا، ما يزيد من احتمالية حدوث تغيرات غير طبيعية في الأنسجة.