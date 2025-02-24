الفاتيكان يكشف آخر تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس

أفاد الفاتيكان في البيان الصادر مساء الاحد، بأن الوضع الصحي للبابا فرنسيس ما زال "حرجًا" في ظل المتابعة المستمرة للحالة.

ورغم أن البابا لم يعانِ من أزمات تنفسية جديدة منذ مساء يوم السبت، ولكن بعض اختبارات الدم تظهر فشلا كلويا أوليا خفيفا، وهو تحت السيطرة حاليا، وإن العلاج بالأكسجين العالي التدفق يستمر عبر الأنف. وهو ما يتطلب مزيدًا من المراقبة والعناية الطبية الدقيقة.

وأكد الفاتيكان أنه سيتم إجراء المزيد من الاختبارات في الأيام القادمة لتقييم تطورات حالته الصحية.

يكر أن البابا فرنسيس دخل المستشفى في 14 فبراير الجاري، ويعالج من التهاب في الرئتين، إلا أن حالته الصحية تدهورت أمس السبت بسبب أزمة ربو تنفسية طويلة، تطلبت استخدام الأكسجين العالي التدفق، وذلك بحسب بيان عن صحته صادر عن الفاتيكان.