تعرف على جدول أعمال "اتصالات النواب" اليوم

تعقد لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، اجتماعاتها، اليوم الإثنين، عقب الانتهاء من الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات المطروحة على جدول أعمالها.

فتناقش اللجنة طلبات الإحاطة المقدمة من: • النائب محمد يسرى عبادة، بشأن مشاكل عدم تنفيذ مكاتب البريد بمركز كوم حمادة محافظة البحيرة. • النائب أحمد العرجاوى، بشأن عدم تسليم قطعة أرض من الإصلاح الزراعي لاستكمال مبنى مكتب البريد على محور المحمودية بأبو حمص. • النائب بلال النحال، بشأن عدم تنفيذ إنشاء مكاتب بريد عزب بسنتواى، وأبو خراش، وبويط بمحافظة البحيرة. • النائب طلبة النحال، بشأن توفير سيارة بريد متنقلة بقرية كفر غانم التابعة لمركز ومدينة كوم حماده بمحافظة البحيرة. • النائب باسم حجازي، بشأن إنشاء مكتب بريد بقرية الرملة مركز كفر الشيخ بمحافظة كفر الشيخ. • النائب شيرين القشاش، بشأن عدم البدء في أعمال مكتب بريد دكما بمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية. • النائب سامية توفيق بشأن عدم تحديد موعد زمني للبدء في تنفيذ مكتب بريد لقرية بطينة نركز المحلة الكبرى. • النائب وليد فرعون بشأن تخضيض قطعة أرض لإنشاء مكتب بريد بمركز ومدينة دكرنس بمحافظة الدقهلية.

• النائب أحمد على إبراهيم، بشأن تأخر الهيئة القومية للبريد في معاينة واستلام المكان المقترح في عزبة زينب الوكيل ليكون مكتب بريد زينب الوكيل

• النائب صفوت النجار، بشأن مكتب بريد نموذجي داخل حي عين شمس.