اليوم.. "إسكان النواب" تتابع خدمات الصرف الصحي بالإسكندرية والقليوبية

تعقد لجنة الإسكان والتعمير مجلس النواب، اجتماعاتها، اليوم الإثنين، عقب الانتهاء من الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات المطروحة على جدول أعمالها.

فتناقش اللجنة موضوعات طلبات الإحاطة المقدمة من: • النائبة سولاف درويش، بشأن عدم وجود خدمة الصرف الصحي بعزبة الأجينة التابعة لمدينة قليوب، محافظة القليوبية.

• النائب أسامة فتحي عبدالرحمن، بشأن عدم إنشاء مدرسة المستشار حمدي أبو العينين الثانوية للمياه ببرشوم، وكذا محطة تنقية مياه بناحية برشوم الصغرى، مركز طوخ، محافظة القليوبية.

• النائب عزيز سابق، بشأن عدم تشغيل مشروع الصرف الصحي بقريتي سرى وعرب الرواشدة، مركز طوخ، محافظة القليوبية.

• النائب أبو العباس فرحات تركي، بشأن عدم الانتهاء من مشروعات الصرف الصحي بريف المنتزه، محافظة الإسكندرية. عدم البدء في مشروع الصرف الصحي بعزبة فرعون، محافظة الإسكندرية.