باريس سان جيرمان يخطف ثلاث نقاط ثمينة من ليون في الدوري الفرنسي

حقق باريس سان جيرمان فوزًا صعبا على مضيفه ليون بنتيجة (3-2)، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الدوري الفرنسي.

افتتح النجم المغربي أشرف حكيمي التسجيل لصالح الفريق الباريسي في الدقيقة 53، بعد تسديدة قوية ومتقنة. ثم أضاف الفرنسي عثمان ديمبيلي الهدف الثاني في الدقيقة 59، ليعزز تقدم فريقه.

وفي الدقيقة 83، قلص ريان شرقي الفارق لصالح ليون، لكن حكيمي عاد ليؤكد تفوق باريس سان جيرمان بتسجيله الهدف الثالث في الدقيقة 85، بعد مجهود فردي رائع.

وفي اللحظات الأخيرة، نجح كورنتين توليسو في تسجيل الهدف الثاني لليون في الدقيقة 90+2، إلا أن ذلك لم يكن كافيًا لخروج فريقه بنتيجة إيجابية

بهذا الفوز، رفع باريس سان جيرمان رصيده إلى 59 نقطة، ليواصل صدارته لجدول ترتيب الدوري الفرنسي، بينما تجمد رصيد ليون عند 36 نقطة في المركز السادس.