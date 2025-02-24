تعرف على جدول أعمال "مواصلات النواب" اليوم

تعقد لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، اجتماعاتها، اليوم الإثنين، عقب الانتهاء من الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات المطروحة على جدول أعمالها.

فتناقش اللجنة موضوعات طلبات الإحاطة المقدمة من: • النائب حمدي عبدالوهاب، بشأن عدم الانتهاء من رصف طريق (الغيتة –كوم الفرج) بمركز أبو المطامير محافظة البحيرة حتى الآن بالرغم من إيداع المبالغ المخصصة لرصفه من أعمال رد الشيء لأصله.

• النائب هاني خضر: الأول: بشأن عدم توفير الاعتماد المالي اللازم لإنشاء كوبري مشاة بمدينة شبين الكوم بين مزلقان أبو عجوة ومزلقان العبور بمحافظة المنوفية. الثاني بشأن عدم البدء في إحلال وتجديد محطة قطار شنوان بقرية شنوان مركز شبين الكوم محافظة المنوفية بالرغم من إدراجها بالخطة الاستثمارية لعام 2024/2025.

• النائب عصام ياسين، بشأن الحاجة إلى إعادة تشغيل خطوط نقل جماعي تابعة لشركة وسط الدلتا بين مدينة أشمون محافظة المنوفية ومحافظة القاهرة.

• النائب عصمت زايد: الأول: بشأن عدم البدء في إنشاء نفق أو كوبرى سيارات أعلى مزلقان بركة السبع على طريق القاهرة/ إسكندرية الزراعي. الثانى: بشأن تعرض حياة المواطنين للخطر عند عبور طريق القاهرة/ إسكندرية الزراعى أمام قرى منشأة دملو- كفر وهب- كفر الشيخ إبراهيم بمركز قويسنا وقرى الروضة والشهيد فكرى وقرية جنزور وقرية أبو مشهور مركز بركة السبع بمحافظة المنوفية الأمر الذي يتطلب توفير ممرات آمنة لعبور الطريق.