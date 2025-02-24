نتنياهو: تكثيف الضغط على حماس للإفراج عن عدد أكبر من الرهائن

طالب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس الأحد، بتكثيف الضغوط على حركة حماس لضمان الإفراج عن عدد أكبر من الرهائن الأحياء خلال المرحلة الأولى من صفقة غزة، التي أدت إلى وقف القتال في قطاع غزة.

وأوضح بيان صادر عن مكتب نتنياهو، أذاعته قناة "أي 24" الإسرائيلية، أن رئيس الوزراء شدد على ضرورة ممارسة ضغوط مكثفة على حماس لزيادة عدد الرهائن المفرج عنهم، حيث طالبت الحركة بالإفراج عن عدد محدود من الأسرى الأحياء ضمن الاتفاق الحالي، بينما أصر نتنياهو على توسيع هذا العدد.

ولا يزال 63 رهينة محتجزين لدى حماس في قطاع غزة، بينهم أحياء وجثث.

في السياق ذاته، أعرب المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، عن دعمه للإسراع في مفاوضات المرحلة الثانية من الاتفاق، إلى جانب تمديد المرحلة الأولى.