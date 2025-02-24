اليوم.. "خطة النواب" تناقش الحساب الختامي لموازنة "الاستثمار" 2023/2024

تعقد لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اجتماعاتها، اليوم الإثنين، عقب الانتهاء من الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات المطروحة على جدول أعمالها.

مناقشة حساب ختامي موازنة ديوان عام وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية للسنة المالية 2023/2024.

مناقشة حساب ختامي موازنة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة للسنة المالية 2023/2024.

بينما تبحث لجنة الشئون العربية العلاقات المصرية المغربية. سبل زيادة الاستثمار والتبادل التجاري بين البلدين. وطرق تبادل الخبرات في مجال الصناعة وخصوصًا صناعة السيارات.