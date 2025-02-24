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الإثنين 24 فبراير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

اليوم.. "خطة النواب" تناقش الحساب الختامي لموازنة "الاستثمار" 2023/2024

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تعقد لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اجتماعاتها، اليوم الإثنين، عقب الانتهاء من الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات المطروحة على جدول أعمالها.

مناقشة حساب ختامي موازنة ديوان عام وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية للسنة المالية 2023/2024.

مناقشة حساب ختامي موازنة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة للسنة المالية 2023/2024.

بينما تبحث لجنة الشئون العربية العلاقات المصرية المغربية. سبل زيادة الاستثمار والتبادل التجاري بين البلدين. وطرق تبادل الخبرات في مجال الصناعة وخصوصًا صناعة السيارات.

صناعة السيارات المستشار الدكتور حنفي جبالي لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب خطة النواب وزارة الاستثمار