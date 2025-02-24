اليوم.. وزير المالية يشارك في اجتماع "اقتصادية النواب"

تعقد لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، اجتماعين عقب الانتهاء من الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات المطروحة على جدول أعمالها، بحضور الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية.

وتناقش خلالهما اللجنة موضوع "رصد تطورات الدين العام لمصر من حيث الحجم، والسقف، والهيكل، والمصادر والمتطلبات التمويلية، والتوظيفات، والسداد"، وأبعاد ومكونات السياسة المالية لمواجهة التضخم، وكذا استهداف هذه السياسة خفض كل من: الدين العام والاحتياجات التمويلية المستمرة، واتساقها مع السياسة النقدية والسياسات الاقتصادية الكلية".