اليوم.. "زراعة النواب" تستكمل مناقشة بشأن نقص الأسمدة وارتفاع أسعارها

تعقد لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية بمجلس النواب، ثلاث اجتماعات، اليوم الإثنين، لنظر بعض الموضوعات المحالة إليها، والمدرجة على جدول أعمالها، وذلك عقب الانتهاء من الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.

فتستكمل خلال اجتماعاتها الثلاث المزمع عقدهم مناقشة موضوعات طلبات الإحاطة المقدمة من 29 نائباّ من أعضاء المجلس، بشأن نقص الأسمدة وعدم توافرها في مواسم الزراعة وارتفاع أسعارها بصور مبالغ فيها، وانتشار ظاهرة السوق السوداء على مستوى محافظات الجمهورية مما أثر بالسلب على الإنتاج الزراعي.