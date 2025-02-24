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الإثنين 24 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

أتالانتا يكتسح إمبولي بخماسية نظيفة في الدوري الإيطالي

فريق أتلانتا
فريق أتلانتا
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حقق فريق أتالانتا انتصارًا ساحقًا على مضيفه إمبولي بنتيجة (5-0)، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم ضمن منافسات الجولة الـ26 من الدوري الإيطالي، ليواصل أتالانتا تألقه في المسابقة المحلية.
بدأ أتالانتا المباراة بقوة وفرض سيطرته منذ الدقائق الأولى، وافتتح التسجيل في الدقيقة 27 عبر إمانويل جياسي. وأضاف ريتيجوي الهدف الثاني في الدقيقة 33 بعد تمريرة حاسمة من بيرات ديمسيتي، قبل أن يعزز أديمولا لوكمان التقدم بالهدف الثالث في الدقيقة 43، لينتهي الشوط الأول بتفوق واضح للضيوف.

في الشوط الثاني، واصل أتالانتا تفوقه الهجومي، وسجل لوكمان الهدف الرابع في الدقيقة 55 مستفيدًا من تمريرة مارتن دي رون.

 واختتم دافيد زاباكوستا مهرجان الأهداف في الدقيقة 74 بعد تمريرة مميزة من ماريو بازاليتش، ليؤكد سيطرة فريقه على مجريات اللقاء.

بهذا الفوز، يعزز أتالانتا موقعه في جدول الترتيب، بينما يواصل إمبولي معاناته في المراكز المتأخرة، حيث فشل في تقديم أي رد فعل أمام القوة الهجومية الكبيرة لضيفه.

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