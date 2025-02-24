اليوم.. "دينية النواب" تنظر في إعادة تفعيل الكتاتيب

تعقد لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، اليوم الإثنين، عدد من الاجتماعات، لنظر بعض الموضوعات المحالة إليها، والمدرجة على جدول أعمالها، وذلك عقب الانتهاء من الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.

فتتابع في اجتماعها الأول أعمال اللجنة، بالإضافة إلى مناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب عبدالباقي تركيا، بشأن عدم الانتهاء من بناء المعهد الابتدائي بقرية العصايد بديرب نجم، بمحافظة الشرقية.

ومناقشة موضوع طلبي الإحاطة المقدمان من النائب بلال النحال، بشأن ترميم وصيانة معهد الشيخ يوسف عطية، ومدى إمكانية تأجير المبنى المجاور له لتوسعة المعهد، بمحافظة البحيرة.

ومناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب أبو العباس فرحات، بشأن عدم توفير مخصصات لبناء عدد من المعاهد الأزهرية بمحافظة الإسكندرية المدرجة بالخطة، وعرقلة إصدار تراخيصها.

إلى جانب مناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب أبو العباس فرحات، بشأن عدم إصدار تراخيص بناء مسجد إبراهيم موسى، والمسجد الكائن بمنطقة تفتيش السيوف المتبرع به من السيد النائب على الدسوقي، بمحافظة الإسكندرية.

ومناقشة موضوعات طلبات الإحاطة الثلاثة المقدمة من: النائبة سهير القاضي، بشأن ضرورة النظر في إعادة تفعيل الكتاتيب.

• النائبة سهير القاضي، بشأن خطة وزارة الأوقاف لفرش المساجد.

• النائب لطفي شحاتة، بشأن خطة وزارة الأوقاف لإعادة إعمار المساجد وصيانتها وفرشها.