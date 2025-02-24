اليوم.. "آثار النواب" تناقش طلب إحاطة بشأن تدهور حالة متحف الشمع بحلوان

تعقد لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب، اليوم الإثنين، اجتماعين، لنظر بعض الموضوعات المحالة إليها، والمدرجة على جدول أعمالها، وذلك عقب الانتهاء من الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.

مناقشة موضوع طلبي إحاطة مقدمان من النائبة منى عمر، بشأن توقف الهيئة المصرية العامة للكتاب عن طباعة الكتب ذات القيمة سواء في التراث أو الدين أو التاريخ.

ومناقشة الطلب المقدم من النائبة منال هلال، بشأن تدهور حالة متحف الشمع بحلوان محافظة القاهرة.

ووافق مجلس النواب، أمس، على ضوابط التعويض عن الحبس الاحتياطي في مشروع قانون الإجراءات الجنائية، خلال الجلسة العامة اليوم.

وشهدت مناقشة المادة عدة اقتراحات بالتعديل، غير أن مجلس النواب رفض التعديلات التي قدمها النواب محمد عبد العليم داوود، وعاطف المغاوري، وأميرة أبو شقة.

ووافق المجلس على نص المادة (٥٢٤) يرفع طلب التعويض المشار إليه بالمادة ٥٢٣ من هذا القانون بالطرق المعتادة لرفع الدعاوى، ويتبع في شأن إجراءاته والحكم فيه والطعن عليه القواعد المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية.