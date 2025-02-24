التحريات تكشف تفاصيل تعرض طفلة للاعتداء ببني سويف

ألقت الأجهزة الأمنية بمحافظة بني سويف برئاسة المقدم محمد قاسم رئيس مباحث قسم شرطة مركز بني سويف القبض على تاجر لاتهامه بمحاولة الاعتداء على طفلة تبلغ من العمر 11 عامًا، وتصويرها في أوضاع مخلة داخل إحدى قرى مركز بني سويف.

جاءت ذلك عقب بلاغ رسمي تقدمت به أسرة الطفلة، أفاد بتعرض ابنتهم لمحاولة استدراج من قِبل المتهم، الذي حاول الاعتداء عليها والتقاط صور مشينة لها.

تعود بداية الواقعة عندما لاحظت أسرة الطفلة الضحية تغيرًا ملحوظًا في حالتها النفسية، حيث بدت عليها علامات الخوف والتوتر بشكل غير مبرر، وبعد محاولات من الأهل لمعرفة الأسباب، كشفت الطفلة عن تفاصيل الحادثة المروعة، حيث سردت محاولات المتهم لاستدراجها مستغلًا صغر سنها وبراءتها، ومحاولة الاعتداء عليها في ظروف غامضة.

وعقب تلقي البلاغ كثفت مباحث مركز شرطة بني سويف برئاسة المقدم محمد قاسم رئيس مباحث الوحدة من جهودها، وشُكّل فريق بحث جنائي تحت إشراف اللواء محمد الخولي مدير إدارة البحث الجنائي وتمكن الفريق من جمع المعلومات اللازمة حول المتهم، إلى أن تم تحديد هويته والقبض عليه في وقت قياسي.

وتبيّن أن المتهم يُدعى “أ. ح. ت” يبلغ من العمر 43 عامًا، ويعمل تاجرًا في القرية ذاتها، ووفقًا للتحريات الأولية، حاول المتهم استدراج الطفلة بحجة تقديم المساعدة لها، قبل أن يقوم بمحاولة الاعتداء عليها وتصويرها في أوضاع مخلة بهدف استغلال هذه الصور في أغراض مشبوهة.

وعقب القبض على المتهم، تم تحرير محضر رسمي بالواقعة، وجرى عرضه على النيابة العامة التي أمرت بعرض الطفلة على الطب الشرعي وفحص هاتف المتهم وحبسه على ذمة التحقيقات.