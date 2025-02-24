اليوم.. "صحة النواب" تناقش زيادة حالات الأورام الصدرية بشبرا الخيمة

تعقد لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، اجتماعين، لنظر بعض الموضوعات المحالة إليها، والمدرجة على جدول أعمالها، وذلك عقب الانتهاء من الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.

فتناقش اللجنة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد الطوخي القصبي، بشأن عدم كفاية أسرة الرعاية المركزة والحضانات للأطفال حديثي الولادة وماكينات الغسيل الكلوي بمستشفى الخانكة التخصصي محافظة القليوبية.

كما تناقش موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب جمال فؤاد السيد، بشأن التأخر في إنشاء وحدة لقسطرة القلب ووحدة بنك دم تجميعي بمستشفى كفر شكر التخصصي - محافظة القليوبية.

مناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب أشرف أمين، بشأن زيادة أعداد الحالات التي تعاني من الأورام الصدرية بين المواطنين بشبرا الخيمة بمحافظة القليوبية نتيجة افتقار العديد من المستشفيات بها لجهاز الكشف المبكر عن هذه الامراض.

مناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائبة سهير القاضي، بشأن عدم إمداد مستشفى أولاد صقر المركزي بمحافظة الشرقية بجهاز CARM.

مناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب ثروت سويلم، بشأن تسليم أرض بمدينة أبو حماد لوزارة الصحة والسكان لإنشاء مستشفى أبو حماد العام بمحافظة الشرقية.

مناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب حاتم عبدالعزيز، بشأن تهالك الوحدات الصحية بمركز ومدينة ههيا بمحافظة الشرقية.