اليوم.. 29 اقتراح برغبة أمام شكاوى النواب

تعقد لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، ثلاث اجتماعات عقب الانتهاء من الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات المطروحة على جدول أعمالها.

فتناقش في اجتماعها الأول الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد حمدي دسوقي، بشأن هدم وبناء مدرسة الخياط بمركز أسيوط – محافظة أسيوط، والاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد عبدالحميد هاشم، بشأن تغيير اسم مدرسة كوم الذهب الإعدادية إلي مدرسة أبو المكارم الطراوي الإعدادية بمركز سيدي سالم – محافظة كفر الشيخ، الاقتراحان برغبة المقدمان من النائب/ إبراهيم نظير، الأول: بشأن إنشاء مدرسة ثانوية عامة لقبول خريجي مدارس المنطقة الغربية بمركز القوصية – محافظة أسيوط. الثاني: بشأن إنشاء مدرسة لذوي الهمم بمركز القوصية – محافظة أسيوط.

- الاقتراح برغبة المقدم من النائب/ هشام سعيد الجاهل، بشأن إحلال كلي لمدرسة رشيد الثانوية بنات التابعة إلي إدارة رشيد التعليمية – بمركز رشيد محافظة البحيرة.

- الاقتراح برغبة المقدم من النائب سامي توفيق، بشأن إنشاء مدرسة ثانوية تجارية بناحية قرية سدمنت بمركز اهناسيا – محافظة بني سويف. - الاقتراح برغبة المقدم من النائب إلهامي البارودي، بشأن إحلال وتجديد مدرسة بني عيش الابتدائية المشتركة بمركز جرجا – محافظة سوهاج. - الاقتراح برغبة المقدم من النائبة هدي عبدالستار، بشأن إقامة مدارس أو تخصيص فصول بمدارس التربية الخاصة لأطفالنا من ذوي اضطراب طيف التوحد. - الاقتراح برغبة المقدم من النائبة ولاء عبدالفتاح، بشأن تحمل وزارة التعليم العالي تكاليف مصاريف رسالتي الماجيستير والدكتوراة للطلاب ذوي الإعاقة. - الاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد فرغلي، بشأن تخصيص الأرض المقام عليها مدرسة القزاقزة الأساسية بحر البقر حي الجنوب والتي تتبع ولاية جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية إلي هيئة الأبنية التعليمية – محافظة بورسعيد.

وتناقش في الاجتماع الثاني الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد حمدي دسوقي، بشأن نقل ولاية ملعب تابع لنادي شباب ناصر بمنطقة الحمراء تقاطع شارع التحكم المركزي وعزت جلال من المحافظة إلي وزارة الشباب والرياضة – محافظة أسيوط. - الاقتراح برغبة المقدم من النائبة هناء سرور، بشأن رفع كفاءة بعض محولات وشبكات الكهرباء بمحافظتي المنوفية والغربية. - الاقتراح برغبة المقدم من النائبة ريهام عبدالنبي، بشأن إنشاء مركز شباب بعزبة القرن بمنطقة عزب كيما جنوب مدينة أسوان – محافظة أسوان. - الاقتراح برغبة المقدم من النائبة سميرة الجزار، بشأن إصدار رخصة سياحة مؤقتة خاصة بجلب السياح من الخارج لمصر لكل من قام ببناء فندق سياحي سعته 50 غرفة وتشغيلية وتتحول الرخصة إلي رخصة عادية بعد جلب المستثمر 50 سائح من الخارج. - الاقتراح برغبة المقدم من النائب بلال النحال، بشأن عمل ملعب لمركز شباب سرنباي علي قطعة أرض غير مستغلة ملك وزارة التضامن الاجتماعي – مركز المحمودية – محافظة البحيرة. - الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمود نجيب مشعل، بشأن تخفيض حق الانتفاع لقطعة الأرض الواقعة أمام مركز شباب قرية العطوي ( الترعة المغطاة ) واستغلالها لإقامة حديقة ومشروع ترفيهي للطلائع. - الاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد عبدالسلام قورة، بشأن إنشاء مركز شباب ناحية نجع الدير – مركز دار السلام – محافظة سوهاج. - الاقتراح برغبة المقدم من النائبة دعاء عريبي، بشأن تزويد مناطق (سيجر، العجيزي، قحافة، سبرباي) التابعة لمدينة طنطا – محافظة الغربية بماكينات صراف آلي بنكي مصر والأهلي. - الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد سعد الصمودي، بشأن إنشاء فرع لبنك مصر بمركز مطوبس – محافظة كفر الشيخ. - الاقتراح برغبة المقدم من النائب خالد الحداد، بشأن إنشاء مصنع تدوير للمخلفات بأرض مقلب القمامة بمنشأة الجمال – مركز منية النصر – محافظة الدقهلية.

وتبحث في اجتماعها الثالث الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد حمدي دسوقي، بشأن إعادة تأهيل ورصف شارع صلاح سالم وشارع 26 يوليو والشوارع الجانبية بمنطقة غرب البلد مدينة أسيوط – محافظة أسيوط. - الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد عبدالحميد هاشم، بشأن إنشاء مكتب بريد بقرية الضبعة – مركز الرياض – محافظة كفر الشيخ. - الاقتراح برغبة المقدم من النائبة/ ريهام عبدالنبي، بشأن إنشاء مركز شباب لخدمة أهالي منطقة حي السلام بطريق الخزان منطقة الكرور – محافظة أسوان. - الاقتراح برغبة المقدم من النائبة شيرين القشاش، بشأن سرعة البدء في أعمال مكتب بريد دكما – مركز شبين الكوم – محافظة المنوفية. - الاقتراح برغبة المقدم من النائب/ أحمد أبو زيد، بشأن تخصيص قطعة أرض أملاك دولة بحوض داير الناحية رقم 11 زمام قرية كفر هيشا لصالح هيئة البريد المصري لإنشاء مكتب بريد عليها بالجهود الذاتية بقرية كفر فيشا الكبري – مركز منوف – محافظة المنوفية. - الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمود حمدي أبو الخير، بشأن إنشاء مكاتب بريد في كل من العمارنة ونجع مازن وزرابي برخيل – مركز البلينا – محافظة سوهاج. - الاقتراح برغبة المقدم من النائب إبراهيم خليفة أبو دوح، بشأن إنشاء مكتب بريد بالقري التالية (قرية الموطين – قرية عزبة بدر – قرية فاو غرب – قرية كوم السعادة – قرية كوم غريب – قرية نزلة عبدالله – قرية سليم) مركز طما – محافظة سوهاج. - الاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد عبدالسلام قورة، بشأن إنشاء مركز شباب ناحية عرب العيطات – مركز دار السلام – محافظة سوهاج. - الاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد علي إبراهيم، بشأن إنشاء مكتب بريد بمنطقة عزبة زينب الوكيل – حي المرج – محافظة القاهرة.