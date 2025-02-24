"رفعت عيني للسما" يحصد جائزة جمعية نقاد السينما المصريين في 2024

تعلن جمعية نقاد السينما المصريين، عضو الاتحاد الدولي للنقاد (فيبريسي)، عن الأفلام الفائزة بجائزة النقاد السنوية لأحسن فيلم مصري وأحسن فيلم أجنبي وأحسن فيلم عربي التي تم استحداثها هذا العام، من بين الأفلام التي عُرضت في مصر خلال عام 2024. حيث نال فيلم "رفعت عيني للسينما" من إخراج ندى رياض وأيمن الأمير جائزة أحسن فيلم مصري، بينما ذهبت جائزة أحسن فيلم عربي إلى الفيلم السعودي "مندوب الليل" إخراج علي الكلثمي، وجائزة أحسن فيلم أجنبي حصدها فيلم "المادة" من إخراج كوارلي فارجيا.

حضر التصويت على جوائز لأحسن 23 ناقدة وناقدًا شكلوا لجنة التحكيم هذا العام، برئاسة الناقد زين العابدين خيري، اختار منهم 11 عضوا فيلم "رفعت عيني للسما"، وجاء في المركز الثاني فيلم "هوليوود جيت" للمخرج إبراهيم نشأت بخمسة أصوات، فيما حصل فيلم "الهوى سلطان" للمخرجة هبة يسري على ثلاثة أصوات، و"رحلة 404" للمخرج هاني خليفة على صوتين، بينما امتنع عضوان عن التصويت.

وفي التصويت على جائزة أحسن فيلم عربي، اختار فيلم "مندوب الليل" 13 عضوًا، فيما ذهبت أصوات خمسة أعضاء إلى الفيلم التونسي "بنات ألفة" للمخرجة كوثر بن يونس، وثلاثة أصوات إلى الفيلم الفلسطيني "باي باي طبريا" للمخرجة لينا سوالم، وامتنع عضوان عن التصويت.

أما جائزة الفيلم الأجنبي فذهبت إلى فيلم "The Substance" (المادة) بعدما نال 14 صوتا، مقابل 5 أصوات لفيلم "Here" (هنا) للمخرج روبرت زيميكس، وحصل فيلم "Wicked" (خبيث) للمخرج جون إم. تشو على صوت واحد.

هذا وتعد جائزة النقاد السنوية تقليدًا راسخًا لجمعية نقاد السينما المصريين، تقيمه الجمعية بانتظام منذ تأسيسها عام 1972 بإشراف من الاتحاد الدولي للنقاد (فيبريسي)، بغرض إبراز الأفضل في السينما المحلية والعالمية، والمساهمة في إثراء الثقافة السينمائية بين نقاد السينما وممارسيها وجمهورها العريض.