غزل المحلة يفرض عقوبات بالجملة على اللاعبين بعد الهزيمة من زد

قرر مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم، برئاسة المهندس وليد خليل، إيقاف مستحقات لاعبي الفريق الأول، بعد الخسارة من زد في الدوري الممتاز.

مجلس إدارة غزل المحلة يعاقب اللاعبين

كما قرر مجلس إدارة نادي غزل المحلة توقيع غرامة مالية قدرها 50 ألف جنيه على كل لاعب، عقب الهزيمة أمام زد بثنائية دون رد، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء الأحد على ملعب استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من بطولة الدوري الممتاز.

وربط مجلس إدارة نادي غزل المحلة صرف المستحقات بتحسن نتائج الفريق في المباريات المقبلة بالدوري الممتاز، في إطار السعي لتصحيح المسار وتحقيق تطلعات جماهير النادي في الحصول على مركز يليق بتاريخ غزل المحلة العريق في الدوري الممتاز.

بعد الخسارة من زد، تجمد رصيد غزل المحلة عند 14 نقطة في المركز الرابع عشر، بعدما خاض 14 مباراة حتى الآن.