"التموين" تنفي فرض تبرعات إجبارية على أصحاب المخابز وتحذر من الشائعات

نفى المركز الإعلامي لوزارة التموين والتجارة الداخلية صحة الأنباء المتداولة على بعض المواقع الإلكترونية بشأن قيام مديريات التموين في بعض المحافظات بإجبار أصحاب المخابز على دفع تبرعات مالية.

وأكد المركز، أن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة، مشددًا على أن الوزارة لم تصدر أي توجيهات أو قرارات تلزم أصحاب المخابز بدفع أي مبالغ مالية تحت أي مسمى.

وأوضح المركز الإعلامي أن وزارة التموين ليست جهة تحصيل أموال، وليس من اختصاصها فرض أي رسوم أو تبرعات على أصحاب المخابز أو أي فئات أخرى، مؤكدًا أن جميع التعاملات المالية تتم وفقا للقوانين واللوائح المنظمة لمنظومة الخبز المدعم، والتي تهدف إلى ضمان استقرار الأسواق وحماية حقوق المواطنين وأصحاب المخابز على حد سواء.

وشددت الوزارة على أهمية تحري الدقة عند تداول المعلومات، وعدم الانسياق وراء الشائعات التي قد تثير البلبلة في المجتمع، داعية جميع المواطنين وأصحاب المخابز إلى الحصول على المعلومات من المصادر الرسمية، والتواصل مع الجهات المختصة في حال وجود أي استفسارات أو شكاوى.