الدكتور شعبان الأمير مقررا لمجلس بحوث الثقافة والمعرفة حتى 2028

أصدر الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي قرارا بتكليف الدكتور شعبان محمد الأمير الأستاذ بكلية الآثار جامعة الفيوم وعميد المعهد التكنولوجي العالي للسياحة والفنادق وترميم الآثار بالمنيا مقررا لمجلس بحوث الثقافة والمعرفة -اكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا -وزارة التعليم العالي للدورة الجديدة 2025/2028.

مناصب تقلدها “الامير”

الجدير بالذكر ان الدكتور شعبان الأمير يشغل منصب عميد معهد التكنولوجيا العالي للسياحة والفنادق وترميم الاثار.



وهو استاذ ترميم وحفظ الآثار ومواد التراث ورئيس قسم ترميم الآثار السابق كلية الآثار جامعة الفيوم -مصر ، وأستاذ ترميم وصيانة الآثار ومواد التراث ورئيس قسم ترميم الآثار السابق كلية الآثار جامعة الفيوم وعضو مجلس بحوث الثقافة والمعرفة أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا وزارة التعليم العالي ورئيس فريق خارطة طريق (التراث وتأصيل الهوية المصرية) أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا وزارة التعليم العالي ورئيس مشروع التحالف العربي (التراث ومخاطر التفريط وتأصيل الهوية العربية الواقع والمأمول المعضلات والحلول) – مبادرة التحالفات العربية - إتحاد مجالس البحث العلمي العربية جامعة الدول العربية و عضوا باللجنة العليا لتسجيل حرفة صناعة البردي على قائمة التراث العالمي غير المادي بمنظمة اليونسكو قطاع التراث الطبيعي محافظة الشرقية والملحق الثقافي السابق بالسفارة المصرية بمسقط بسلطنة عمان وعضوا بصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا وزارة التعليم العالي ومراجع معتمد بالهيئة القومية لضمان جودة التعليم والإعتماد المصرية ومدرب معتمد بمركز تنمية القدرات والقيادات الجامعية بجامعة الفيوم و مدرب قومي معتمد بالمركز الدولي لتنمية القدرات والقيادات بالمجلس الأعلي للجامعات المصرية وعضوا بنادي ريادة الأعمال جامعة القاهرة وعضوا بلجنة الدعم الفني لإعداد الخطة الإستراتيجية لجامعة الفيوم - قطاع الدراسات العليا والبحوث وعضوا بلجنة مراجعة معايير الإعتماد البرامجي الجديد اصدار 2022 الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والإعتماد ومدير ونائب رئيس مجلس الإدارة وحدة التعليم الهجين ومنسقا عاما للمنصات الإفتراضية اثناء جائحة كورونا بكلية الآثار بجامعة الفيوم ومدير وحدة ضمان الجودة ومنسقا عاما لأعمال الجودة ومنسق عام زيارة الإعتماد ومديرا لمركز بحوث وصيانة الآثار جامعة الفيوم ومساعد العميد لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة سابقا بكلية الآثار بجامعة الفيوم.

والدكتور "الامير"حاصل علي دورات كلية الدفاع الوطني - الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية دورات "استراتيجية الأمن القومي" ٢١-٢٤ أبريل ٢٠٢٤ ودورة ادارة الازمات والكوارث ١٩ - ٢٢ مايو 2024 ودورة "صناع القرار" من ٢٦ - ٢٩ مايو ٢٠٢٤ وحاصلا علي العديد من الجوائز المحلية والدولية ومنها جائزة أفضل رسالة دكتوراة من المجلس العلمي الروماني لعام 2011 وجوائز جامعة الفيوم للتميز في النشر العلمي الدولي منذ 2010 وحتي 2023 وجائزة جامعة الفيوم التشجيعية للتميز في الترقي استاذ مساعد 2015 واستاذ 2020 وجائزة جامعة الفيوم الكبري في خدمة المجتمع وتنمية البيئة 2018 و مشرفا علي مايزيد من 30 رسالة ماجستير ودكتوراة في ترميم وحفظ الاثار والتراث ومناقشا لما يزيد عن عدد 50 رسالة علمية ومحكما وناشرا لما يزيد هن 35 بحثا في مجال ترميم وصيانة وحفظ الاثار والتراث منها 15 بحثا دوليا وعضو تحرير ومحكما في العديد من المجلات العلمية المحلية والعربية والدولية وعضوا ومحكما للمشروعات والمنح والبعثات بوزارة التعليم العالي المصرية وباحث رئيسي وعضوا رئيسيا للعديد من المشروعات والمنح البحثية المصرية والعربية والدولية.

حاصلا علي جائزة الباحث العربي المتميز لعام 2024 من معامل التأثير العربي – اتحاد الجامعات العربية- اتحاد مجالس البحث العلمي العربية بجامعة ابوظبي دولة الامارات العربية المتحدة 2مايو 2024.