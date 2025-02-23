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الإثنين 24 فبراير 2025
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

وزير الدفاع الأمريكي يدافع عن قرار ترامب بإقالة رئيس هيئة الأركان

بيت هيجسيث
بيت هيجسيث
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دافع وزير الدفاع بيت هيجسيث عن قرار الرئيس دونالد ترامب بإقالة المسئول العسكري الأعلى في البلاد وموجة من الاستياء في وزارة الدفاع (البنتاجون)، وأصر على أنها إجراءات عادية على الرغم من الاتهامات بأن الإدارة الجديدة تقوم بتسييس الجيش.

وقال هيجسيث لبرنامج "فوكس نيوز صنداي" عن إقالة الجنرال بالقوات الجوية سي كيو براون من منصبه كرئيس لهيئة الأركان المشتركة مساء أمس الأول الجمعة، بالقول "لا شيء من هذا غير مسبوق... الرئيس يستحق أن يختار فريقه الاستشاري للأمن القومي".

وذكر هيجسيث "هناك الكثير من الرؤساء الذين قاموا بتغييرات"، مشيرا إلى رؤساء سابقين من فرانكلين ديلانو روزفلت إلى جورج بوش إلى باراك أوباما، الذين قال وزير الدفاع إنهم "أقالوا أو قاموا بتسريح المئات".

وكان براون، هو ثاني جنرال أسود يعمل كرئيس لهيئة الأركان. وقد ألقت الحرب في أوكرانيا والصراع الموسع في الشرق الأوسط بظلالهما على الفترة التي قضاها في المنصب والتي بلغت 16 شهرا.

ورشح ترامب اللفتنانت جنرال دان "رازين" كاين ليكون الرئيس التالي.

البنتاجون وزير الدفاع الأمريكي ترامب إقالة رئيس هيئة الأركان