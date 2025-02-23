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الإثنين 24 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

الأمن يكشف تفاصيل فيديو قيادة طفل سيارة في القاهرة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم من كشف ملابسات تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعى يتضمن قيام طفل بقيادة سيارة وركوب طفل آخر على الأجزاء الخارجية للسيارة بالقاهرة
جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الإجتماعى يتضمن قيام طفل بقيادة سيارة وركوب طفل آخر أعلى شنطة السيارة بدائرة قسم شرطة ثالث مدينة نصر بالقاهرة ، معرضاً حياته والمواطنين للخطر.
بالفحص تبين أن السيارة ملك أحد الأشخاص (سائق – مقيم بمحافظة الجيزة) وبمناقشته أفاد بترك السيارة بأحد الورش لإصلاحها وأن الطفل الظاهر بمقطع الفيديو هو نجل مالك الورشة.

وجرى ضبط مالك الورشة (ميكانيكى – مقيم بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر) وبصحبته الطفل (طالب – سن 13).. وبمواجهتهما أقرا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه. 
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

بالقاهرة وزارة الداخلية مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الإجتماعى طفل بقيادة سيارة