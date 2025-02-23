مستقبل وطن يختتم جولته بالدقهلية بلقاء لهيئات المكاتب التنظيمية وكوادر الحزب

‏اختتمت قيادات الأمانة المركزية لحزب مستقبل وطن، زيارتها لمحافظة الدقهلية، بلقاء تنظيمي مع هيئات المكاتب التنظيمية وكوادر الحزب بالمحافظة.

حضر الاجتماع النائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس الحزب، والأمين العام، واللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، والنائب حسام الخولي، والنائب أحمد دياب الأمين العام المساعد للحزب، والنائب محمد الجارحي، الأمين العام المساعد للحزب، والنائب عصام هلال عفيفي، الأمين العام المساعد للحزب، والنائب عاطف ناصر، الأمين العام المساعد للحزب، والنائب يحيي العيسوي، الأمين العام المساعد للحزب، والنائب خالد شلبي، أمين التنظيم المركزي، والنائبة رشا رمضان أمين المرأة المركزي، والنائب جمال عبد الظاهر، أمين الحزب بمحافظة الدقهلية، بالإضافة إلى أمناء عدد من الأمانات النوعية المركزية، وهيئة مكتب أمانة التنظيم المركزية، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة، ونواب وكوادر الحزب بالمحافظة.

بدأ اللقاء بالتأكيد على اصطفاف الشعب المصري بكافة مكوناته خلف رئيس الجمهورية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، دعما لأي قرارات تتخذها القيادة السياسية، بخصوص الأوضاع الراهنة والتحديات الإقليمية.

وتناول الاجتماع أهمية الدور التنظيمي والخدمي للحزب في دعم مسيرة التنمية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، كما تم التشديد على أهمية العمل الجماعي، بما يحقق رؤية قيادات الحزب، وتكثيف التواصل والتواجد بين المواطنين، من خلال تقديم كافة سبل المساعدة والدعم، لجميع الفئات.

وكانت جولة قيادات الأمانة المركزية في محافظة الدقهلية، قد شهدت، تفقد القافلة الطبية الكبرى المجانية ضمن مبادرة «أنتِ عظيمة بصحتك»، وافتتاح مشروع تطوير ورفع كفاءة قسم العمليات بمستشفى شربين المركزي لتحسين مستوى الخدمات الطبية والعلاجية، بالإضافة إلي احتفالية تم خلالها توزيع 150 جهاز عروسة و50 رحلة عمرة و100 عصا بيضاء 50 كرسيًا متحركًا لدعم ذوي الهمم، تنفيذاً لتكليفات رئيس الجمهورية.