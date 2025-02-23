الأربعاء.. صالون "النسور" الإنجيلية ينظم ندوة "العهد القديم من النبوة إلى وعد الخلاص"

ينظم صالون مجلة “النسور” التابعة للهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، ندوة تحت عنوان" العهد القديم من النبوة إلي وعد الخلاص" ، وذك يوم الأربعاء الموافق 26 فبراير 2025 ، بمقر الهيئة في قاعة الدكتور القس صموئيل حبيب بالنزهة الجديدة.

من المقرر ان يشارك بالندوة الدكتور القس أندرية زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، رئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية ورئيس تحرير المجلة ، الدكتور القس يوسف سمير رئيس مجلس إدارة كلية اللاهوت الإنجيلية، القس عيد صلاح راعي الكنيسة الإنجيلية بعين شمس ، الدكتورة رانيا نبيل .

وقال القائمين علي الصالون بان العهد القديم ليس مجرد نصوص قديمة بل هو جزء لا يتجزأ من إيماننا المسيحي، فيه نجد رسائل الخلاص ونبؤاته ، وإعلانات الله لشعبه والأساس الذي بنيت عليه رسالتنا الخلاصية في العهد الجديد ، لذا جاءت أهمية التعمق والدراسة لفهم النصوص واكتشاف المعاني وارتباطها بتحقيق الوعد الإلهي واليقين بوحدة الكتاب المقدس.