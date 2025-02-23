البابا فرنسيس وقع خطاب استقالته عام 2013 تحسبًا لمشاكل صحية

كشف البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، عن توقيعه خطاب استقالة في عام 2013، كان قد أعده لاستخدامه في حال إجباره على ترك منصبه بسبب مشاكل صحية.

وأوضح البابا خلال مقابلة أجراها عام 2022، ونشرتها صحيفة نيويورك بوست آنذاك، قائلاً: “لقد وقّعت استقالتي بالفعل".

وتابع: كان تاركيسيو بيرتوني يشغل منصب وزير الخارجية وقّعت الخطاب وأخبرته: "في حالة وجود عائق صحي أو أي سبب آخر، ها هي استقالتي”.

جاءت تصريحات البابا فرنسيس هذه بالتزامن مع دخوله المستشفى منذ أكثر من أسبوع، حيث أفادت تقارير من وكالة أسوشيتد برس بأن حالته الصحية حرجة إثر تعرضه لأزمة تنفسية رئوية (ربوية) يوم السبت الماضي.