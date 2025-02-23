وزير الشباب يشهد الحوار الاستراتيجي بين الاتحادين الدولي والإفريقي للرياضة الجامعية

شهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة ورئيس الاتحاد الإفريقي للرياضة الجامعية، فعاليات الحوار الاستراتيجي بين الاتحادين الدولي والإفريقي للرياضة الجامعية، الذي نظمه الاتحاد المصري للرياضة الجامعية في الجامعة البريطانية بالقاهرة، تحت عنوان "استراتيجيات تعاونية لنمو مستدام للرياضة الجامعية".

حضر الحوار السيد ليونز إيدر، رئيس الاتحاد الدولي للرياضة الجامعية، والسيدة فريدة خميس، رئيس مجلس أمناء الجامعة البريطانية في مصر، والأستاذ الدكتور محمد لطفي، رئيس الجامعة، إلى جانب نخبة من الشخصيات الرياضية والأكاديمية المصرية والأفريقية، وأعضاء اللجنة التنفيذية للاتحاد الإفريقي، بالإضافة إلى مجموعة من الخبراء الرياضيين والأكاديميين من مختلف أنحاء العالم.

ناقش الحوار عدة محاور رئيسية، أبرزها تعزيز التعاون الإقليمي، وتكثيف الشراكة بين الهيئات الرياضية الدولية والقارية والوطنية لبناء هياكل رياضية قوية ومستدامة، إلى جانب تمكين الجامعات عبر تزويد المؤسسات الأكاديمية بالأدوات والاستراتيجيات اللازمة لرعاية المواهب الرياضية، مع الحفاظ على التميز الأكاديمي.

كما تناولت المناقشات الابتكار في إدارة الرياضة الجامعية، من خلال تشجيع تبني التكنولوجيا الحديثة، وتحليل البيانات، وتطبيق نظم الحوكمة الفعالة، بما يسهم في تحقيق تكامل بين الرياضة والتعليم الأكاديمي. يتماشى هذا الحدث مع الجهود العالمية الهادفة إلى إنشاء منظومات رياضية موحدة ومستدامة، مما يدفع عجلة تطور الرياضة الجامعية في إفريقيا والعالم.

خلال كلمته، أكد الدكتور أشرف صبحي على أهمية هذا الحدث في دعم الرياضة الجامعية على المستويات الإقليمية والدولية، مشيرًا إلى أن الرياضة الجامعية أصبحت رافدًا أساسيًا لاكتشاف المواهب الرياضية وصقلها، بالإضافة إلى دورها في تعزيز القيم الأكاديمية والرياضية.

وأشار وزير الشباب والرياضة، إلى التزام الدولة بدعم الرياضة الجامعية باعتبارها ركيزة أساسية لاكتشاف الكوادر الرياضية وتنميتها، مشددًا على أن التعاون بين الاتحادين الدولي والإفريقي يمثل فرصة لتبادل الخبرات وتنمية قدرات الرياضيين الجامعيين في مختلف التخصصات.

كما أكد الوزير، على أهمية توفير بيئة رياضية تنافسية تُمكّن الشباب من تمثيل بلدانهم في المحافل الدولية، لافتًا إلى أن الوزارة تعمل على إطلاق مبادرات وبرامج جديدة لدعم الرياضة الجامعية وتعزيز دورها في تحقيق التنمية المستدامة.

وفي ختام كلمته، دعا الوزير إلى استمرار الحوار والتعاون بين المؤسسات الرياضية لضمان مستقبل أكثر إشراقًا للرياضة الجامعية على المستويين الإفريقي والدولي.



كما أكد المشاركون أن المحاور التي نوقشت تتماشى مع الجهود العالمية لإنشاء أنظمة رياضية موحدة ومستدامة، مما يسهم في تطوير الرياضة الجامعية في إفريقيا والعالم.

ويهدف هذا الحوار إلى تعزيز الشراكة والتعاون الدولي في مجال الرياضة الجامعية، مع التركيز على تبادل الموارد واستكشاف الحلول المستقبلية لضمان نمو مستدام لهذا القطاع الحيوي. شمل البرنامج جلسات حوارية، وورش عمل، وفعاليات تواصل، بالإضافة إلى عروض تعليمية بأسلوب "تيد توك"، قدمها متحدثون بارزون من المؤسسات الرياضية والأكاديمية الدولية.

جدير بالذكر أن الحوار الاستراتيجي أقيم بنظام الحضور المدمج (Hybrid)، مما أتاح مشاركة واسعة من الخبراء والمتخصصين من مختلف القارات، الأمر الذي عزز مستوى المناقشات وأسهم في الخروج بتوصيات قابلة للتنفيذ في المستقبل.