ads
الأحد 23 فبراير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

رئيس الوزراء يعود إلى القاهرة بعد انتهاء زيارته الرسمية للكويت

رئيس الوزراء يعود
رئيس الوزراء يعود إلى القاهرة بعد انتهاء زيارته للكويت
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

 وصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، منذ قليل، مطار القاهرة الدولي، قادمًا من دولة الكويت الشقيقة، بعد انتهاء زيارته الرسمية التي استمرت على مدار اليومين الماضيين.

وكان جدول أعمال زيارة رئيس الوزراء إلى الكويت قد تضمن عددًا من المقابلات المُهمة، على رأسها لقاء الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، ولقاء الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، ولي عهد الكويت، حيث تم خلال اللقاءين بحث عدد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وترأس الدكتور مصطفى مدبولي، ونظيره الكويتي، الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح، جلسة مباحثات رسمية، استعرضا خلالها سُبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات، لاسيما على صعيد زيادة معدلات التجارة البينية والاستثمارات المشتركة في السوقين المصرية والكويتية.

الدكتور مصطفى مدبولي مدبولى مصطفي مدبولي مطار القاهرة الدولي الكويت زيارة الكويت