اجتماع مشترك بين جامعة محافظة دمياط لتحديد المقوِّمات والمزايا الاستثمارية

شهد الدكتور حمدان ربيع المتولي، رئيس جامعة دمياط، اليوم الأحد , اجتماع اللجنة المشتركة بين الجامعة ومحافظة دمياط؛ بهدف تحديد المقوِّمات والمزايا الاستثمارية بالمحافظة ومراجعة الفرص ذات الصلة، وذلك بحضور الدكتور محمد عبدالحميد شهاب، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، واللواء عبدالله عاشور، سكرتير مساعد محافظة دمياط، إلى جانب عدد من أعضاء هيئة التدريس وممثلي المحافظة.

في مستهل الاجتماع، رحَّب رئيس الجامعة بالحضور، مُقدمًا الشكر الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، على رعايته ودعمه المتواصل وجهوده البارزة في تسهيل هذه المبادرات ، مشيراً إلى أن التعاون مع محافظة دمياط يُشكِّل حجر الأساس لتحقيق الأهداف المشتركة، داعيًا إلى تبني الأفكار الابتكارية التي تُطلق الطاقات الكامنة للمواطنين والمؤسسات ، كما أكد رئيس الجامعة أنَّ النقاشات لا تهدف إلى وضع خطط نظرية فحسب، بل تمثِّل التزامًا عمليًّا لتحويل الرؤى إلى مشاريع قائمة،.

وأوضح رئيس الجامعة أن دور جامعة دمياط كمؤسسة علمية لن يقتصر على التعليم والأبحاث الأكاديمية، بل سيمتد ليشمل الشراكة الفاعلة في بناء اقتصاد معرفي قائم على استثمارات مُستدامة.

ناقش الاجتماع عددًا من المحاور التي تضمنت :

1. رصد المقوِّمات الاستثمارية بمحافظة دمياط وتوظيف الإمكانيات الجغرافية والبنية التحتية والموارد البشرية، مع تحديد الحوافز الحكومية والتسهيلات المُقدَّمة لجذب المستثمرين.

2. تحليل الفرص ذات الأولوية وربطها بخطة التنمية المستدامة للمحافظة، وضمان جدواها الاقتصادية والاجتماعية.

3. تشكيل فرق عمل مشتركة من الجامعة ومحافظة دمياط لحصر تفصيلي للأراضي والمباني الحكومية غير المُستغلة، ودراسة إمكانية توظيفها استثماريًّا.

4. إطلاق منصة إلكترونية لتوفير معلومات دقيقة عن الأصول القابلة للاستثمار، مرفقة بدراسات جدوى مبدئية، لتكون مرجعًا للمستثمرين.

وأضاف رئيس الجامعة أن إنشاء قاعدة بيانات شاملة للأصول غير المُستغلة، وإصدار دليل استثماري، وتيسير الإجراءات الإدارية، هي إجراءات ترمي إلى تعزيز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين بجدوى البيئة الاستثمارية في المحافظة.

واختتم بالتأكيد على أن الاجتماع يُعدُّ خطوةً محورية نحو مستقبل تنموي واعد لمحافظة دمياط.