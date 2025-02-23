الهيئة القبطية الإنجيلية تنظم لقاء إعلاميا حول "حماية الأطفال والنساء من أثر التعرض لعنصر الرصاص"

تنظم الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية ، لقاء إعلامي خاص بعنوان:"نحو حماية الأطفال والنساء من أثر التعرض لعنصر الرصاص"، لتعزيز الوعي حول مخاطر التعرض لعنصر الرصاص، والمقرر عقده يوم الثلاثاء الموافق 25 فبراير 2025، من الساعة 11:00 صباحًا حتى 2:30 عصرًا، بأحد الفنادق بمنطقة مدينة نصر، شارع الطيران.

ومن المقرر أن يشارك باللقاء الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية.

وأعلنت الهيئة القبطية الإنجيلية، بانها ستستعراض أهداف وإنجازات المرحلة الأولى من المشروع، والتحديات التي واجهته، وإطلاق المرحلة الثانية من المشروع، والتي تشمل محافظات القاهرة – الجيزة – القليوبية.

كما سيتضمن اللقاء مناقشة آليات الشراكة الجديدة المحتملة لدعم المرحلة القادمة، والخروج بتوصيات عملية لتعزيز الجهود في هذا المجال.