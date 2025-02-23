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الأحد 23 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ كفرالشيخ يتفقد مركز طب أسرة منية المرشد بمطوبس

لتحسين الخدمات الصحية لأهالينا

محافظ كفرالشيخ يتفقد
محافظ كفرالشيخ يتفقد مركز طب منية المرشد
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تفقد، اللواء علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، اليوم الأحد، مركز طب الأسرة بقرية منية المرشد بمركز مطوبس، وذلك في إطار مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، بحضور محمد رأفت، معاون المحافظ للمشروعات، واللواء حاتم الهيدبي، رئيس مركز ومدينة مطوبس، وعدد من القيادات التنفيذية.

أوضح محافظ كفرالشيخ، أن المركز أقيم على مساحة 2400 م2 مكون من 3 طوابق، ليضم عيادات طبية متنوعة بالتخصصات الطبية المختلفة، مركز أشعة، وغرف إرشاد صحي، وغيرها من أقسام الوحدة، والتي تهدف إلى تحسين الخدمات الصحية المقدمة لأهالينا، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

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