استمرار حملات تطعيم وتعقيم الكلاب الضالة بدمياط

أعلنت مديرية الطب البيطري في دمياط، عن استمرار الحملات لتطعيم الكلاب الضالة ضد مرض السعار بدمياط، فى ضوء توجيهات الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، و تحت إشراف المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط، ورئيس لجنة الاصحاح البيئى ، وفى ضوء خطة المحافظة للحد من مرض السعار ومنع انتقاله من الحيوان إلى الإنسان ، حيث تمثل ظاهرة الكلاب الضالة خطر كبير لانتشار المرض ، حيث تبذل المحافظة جهودًا كبيرة فى هذا الملف للحفاظ على سلامة المواطنين.

هذا وقد تم استكمال حملات تطعيم الكلاب الضالة ضد مرض السعار، وذلك بالتعاون بين المحافظة ومديرية الطب البيطري وإدارة شئون البيئة بالديوان العام ، حيث تم تطعيم عدد ٣٥ كلب بأنحاء متفرقة بمدينة دمياط .

وأوضحت المهندسة شيماء الصديق، أن "الإصحاح البيئي هو مسؤولية جماعية، وعلينا جميعاً أن نعمل معاً لتحقيق أهدافنا في هذا المجال. نحن حريصون على توفير بيئة صحية وآمنة لجميع المواطنين، وسنعمل بكل جدية لتحقيق هذه الغاية".

استمرار الحملات لتطعيم وتعقيم الكلاب الضالة بدمياط ، و تحت إشراف المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط، ورئيس لجنة الاصحاح البيئى، واللواء محمد رأفت همام سكرتير عام المحافظة، و في إطار جهود الدولة للحفاظ علي البيئة و تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وفى ضوء إعلان الدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية، عن تجربة محافظة دمياط لمواجهة ظاهرة الكلاب الضالة، حيث تعد نموذجا في هذا الموضوع ، واستعرضت معالي الوزيرة تعامل المحافظة مع هذه الظاهرة بمدينة رأس البر بالتعاون مع الجمعيات الأهلية .