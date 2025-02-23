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الأحد 23 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ كفرالشيخ يتفقد محطة مياه منية المرشد بمطوبس

ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»

محافظ كفرالشيخ يتفقد
محافظ كفرالشيخ يتفقد محطة مياه منية المرشد
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تفقد اللواء علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، مساء اليوم الأحد، محطة مياه الشرب بقرية منية المرشد بمركز مطوبس، وذلك في إطار مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، بحضور محمد رأفت، معاون المحافظ للمشروعات، واللواء حاتم الهيدبي، رئيس مركز ومدينة مطوبس، وعدد من القيادات التنفيذية.

قال محافظ كفرالشيخ، أن المحطة تخدم قرى كوم دميس وتوابعها بطاقة 150 لتر/ ثانية، وتتكون من عنبر كلور، عنبر شبة، عنبر مرشحات، وعنبر مروقات، وعنبر المياه العكرة، بما يسهم في تحسين جودة المياه للأهالي، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

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الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية المبادرة الرئاسية حياة كريمة اللواء علاء عبدالمعطي محافظ كفرالشيخ رئيس مركز ومدينة مطوبس محافظ كفرالشيخ يتفقد محطة مياه منية المرشد