محافظ كفرالشيخ يتفقد محطة مياه منية المرشد بمطوبس

تفقد اللواء علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، مساء اليوم الأحد، محطة مياه الشرب بقرية منية المرشد بمركز مطوبس، وذلك في إطار مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، بحضور محمد رأفت، معاون المحافظ للمشروعات، واللواء حاتم الهيدبي، رئيس مركز ومدينة مطوبس، وعدد من القيادات التنفيذية.

قال محافظ كفرالشيخ، أن المحطة تخدم قرى كوم دميس وتوابعها بطاقة 150 لتر/ ثانية، وتتكون من عنبر كلور، عنبر شبة، عنبر مرشحات، وعنبر مروقات، وعنبر المياه العكرة، بما يسهم في تحسين جودة المياه للأهالي، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

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