التنسيقية تستكمل برنامج "بناء قدرات شباب الأحزاب" بتدريب أعضاء "الإصلاح والنهضة"

تستكمل تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين برنامج "بناء قدرات شباب الأحزاب" الذي أطلقته مؤخرا ، حيث قدّم مركز بناء الكوادر بالتعاون مع لجنة التواصل الحزبي، برنامجا تدريبيا متكاملا لأعضاء حزب "الإصلاح والنهضة"، لتنمية وتطوير مهارات الكوادر الحزبية.

وشمل البرنامج التدريبي المتكامل الذي يأتي في إطار إستراتيجية تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عدد من المحاضرات المتخصصة قدمها عدد من كوادر التدريب بالتنسيقية.

ففي اليوم الأول من البرنامج، قدم النائب محمود القط، عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، تدريبًا عن "نظام الحكم في مصر"، بينما قدم النائب أكمل نجاتي، عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، ورشة عمل عن "إدارة الحملات الإنتخابية"، وقدم النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن التنسيقية محاضرة عن "المحليات في الدستور والقانون".

قدم النائب محمد عزمي، عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، في اليوم الثاني تدريبًا عن "الأمن القومي المصري" ، في حين قدمت د.صفاء حسني، ورشة عمل عن "تصميم وإدارة المبادرات".

يأتي ذلك ضمن جولات برنامج "بناء قدرات شباب الأحزاب"، الذي يهدف إلى تأهيل وتطوير المهارات السياسية للشباب الحزبي وتعزيز قدرتهم على المشاركة الفعالة في الحياة السياسية، كما سيستكمل البرنامج جولاته في مختلف الأحزاب.

ويتوجه مركز بناء الكوادر ولجنة التواصل الحزبي بالتنسيقية بالشكر الجزيل إلى النائب محمد إسماعيل مساعد رئيس حزب "الإصلاح والنهضة" للإتصال السياسي، ومسئول التواصل مع التنسيقية، على حسن الضيافة والتنظيم الرائع لهذه الدورة التدريبية.

حضر من التنسيقية الدكتورة .شيماء عبد الإله رئيس لجنة التواصل الحزبي بالتنسيقية، ومن مركز بناء الكوادر النائب أحمد فتحي، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، وأسامة هشام، والدكتور أحمد حسام، ونيرمين محمد وكريم جمال، أعضاء التنسيقية.

