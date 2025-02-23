تشكيل لجنة لحصر الأصول غير المستغلة وتحويلها إلى فرص استثمارية بدمياط

قال الدكتور حمدان ربيع رئيس جامعة دمياط، أنه تم تشكيل لجنة لحصر الأصول غير المستغلة، وتحويلها إلى فرص استثمارية في محافظة دمياط، فى إطار توجيهات الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط.

وانعقد اليوم الأحد اجتماع لجنة حصر الأصول غير مستغلة وتحويلها الى فرص الاستثمارية، برئاسة الدكتور حمدان ربيع رئيس جامعة دمياط واللواء عبد الله عاشور السكرتير العام المساعد، ورئيس اللجنة ، وبحضور أعضاء اللجنة من ديوان عام المحافظة و جامعة دمياط.

وتناول الاجتماع استعراض للأصول غير المستغلة التابعة لولاية محافظة دمياط والولايات الأخرى ، وبحث ودراسة آليات استغلالها استثمارياً ، لدفع عجلة التنمية وتعزيز الاقتصاد، وذلك طبقًا لعدد من المحاور التى تتمثل فى مقومات المحافظة والمزايا التى تتمتع بها.

كما أكد السكرتير المساعد على ضرورة تفعيل مراكز الأزمات بالوحدات المحلية للتعامل الفورى مع أى مشكلات قد تطرأ، ووجه بحصر احتياجات الوحدات المحلية المقرر ادارجها بخطة العام المالى القادم تتضمن الرؤية والهدف من التنفيذ، وكذلك حصر الأصول الغير مستغلة وطرح مقترحات لتعظيم الاستفادة منها، كما كلف مديرية الطرق بإعداد تقريرى دورى بشأن موقف الأعمال الجارية بمشروع تطوير كورنيش النيل بمنطقة السنانية.

كما أعلن عن تخصيص قطع أراضى من أملاك الدولة الخاصة تبرع المواطنين وذلك بزمام قرية الخليفية بضاحية قرية عزب النهضة وأخرى بقرية العنانية بمركز دمياط، وبقريتى أم الرزق والتوفيقية بمركز كفر سعد لاقامة محطات صرف صحي، وتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة تبرع أحد المواطنين بقرية الناصرية بمركز كفر سعد لاقامة معهد أزهري مشترك " ابتدائي واعدادى وثانوي"..