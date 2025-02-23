الجزيرة يقلب الطاولة على النصر ويفوز بثلاثية في الدوري الإماراتي

حقق الجزيرة الذي يلعب له المحترف المصري محمد النني، فوزًا ثمينًا على النصر بنتيجة 3-2 في مباراة قوية ومثيرة ضمن منافسات دوري أدنوك للمحترفين، ليواصل تألقه في سباق الدوري ويعزز آماله في التقدم بالمراكز.

بدأ الجزيرة المباراة بقوة وفرض سيطرته مبكرًا، حيث افتتح رامون ميريز التسجيل في الدقيقة 22 بعد تمريرة حاسمة من نيكسنيس كيبانو، ليضع الضيوف في المقدمة.

ولم يكتفِ الجزيرة بذلك، بل عزز تقدمه بهدف ثانٍ عن طريق نبيل فقير في الدقيقة 40 بعد صناعة مميزة من رامون ميريز، لينتهي الشوط الأول بتقدم الجزيرة 2-0.

دخل النصر الشوط الثاني بمحاولات لتعديل النتيجة، لكن الجزيرة واصل تفوقه بإضافة الهدف الثالث في الدقيقة 60 عبر نيكسنيس كيبانو بعد تمريرة متقنة من نبيل فقير، ليبدو أن اللقاء يتجه لانتصار مريح للفريق الضيف.

لكن النصر لم يستسلم وبدأ رحلة العودة، حيث سجل علي مبخوت هدف تقليص الفارق في الدقيقة 71 ليعيد الأمل لفريقه.

وواصل النصر الضغط ليضيف جلوبر ليما الهدف الثاني في الدقيقة 81 بعد تمريرة مميزة من عبد الله توريه، مما جعل الدقائق الأخيرة مثيرة وسط محاولات مكثفة لإدراك التعادل، إلا أن دفاع الجزيرة صمد حتى صافرة النهاية.

الجزيرة يواصل التقدم والنصر يعاني

بهذا الانتصار، يرفع الجزيرة رصيده في جدول الترتيب ويؤكد جدارته في المنافسة، بينما يتلقى النصر خسارة جديدة تبعده عن سباق المراكز المتقدمة، ليكون بحاجة إلى مراجعة الأداء في الجولات القادمة.