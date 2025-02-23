نقابة المهندسين: نسعى للوصول لخطة متكاملة لإعادة إعمار غزة وفقا لظروفها

قدم اللواء أحمد زكي عابدين- رئيس اللجنة الاستشارية لإعادة إعمار غزة بنقابة المهندسين، الشكر للنقابة لتفعيل دورها الوطني والفني، ومبادرتها في تشكيل اللجنة، والتي تضم خبرات وقامات هندسية كبيرة.



وأوضح "عابدين" خلال ندوة "إعادة إعمار غزة.. دور الهندسة والمهندسين"، والتي عقدتها نقابة المهندسين، أن البيانات الموجودة عن غزة حاليا غير كافية، لذلك كان لابد من التعاون مع نقابة المهندسين في القدس وغزة، لتوفير جميع البيانات اللازمة لإعادة الإعمار، مشيرا إلى أن عقد النقابة لهذه الندوة تهدف إلى الإعلان عن المحاور الرئيسية ومناقشة بعض الافكار والاطروحات خلال جلسات الندوة، ومن تم عقد لقاءات وندوات كثيرة للمناقشة التفصيلية لكيفية تنفيذ تلك الأفكار.



وأكد "عابدين" أن الأمر يحتاج لعمل شاق، لكنه جدير باشتراك كل العقول الهندسية الموجودة في مصر والعالم العربي، وخارجه، خاصة الأجيال الشابة من المهندسين، لما لديهم من أفكار متطورة حديثة بالاضافة للخبرات لدى شيوخ المهنة والتي يمكن من خلالها الوصول لخطة متكاملة لإعادة إعمار غزة طبقا لظروفها وما يستجد من ظروف وستكون هذه الخطة تحت تصرف الدولة المصرية لخدمة خطة الدولة لإعمار غزة.