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الأحد 23 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

صحة شمال سيناء تكرم العاملين بإدارة الطب الوقائي لبلوغهم سن المعاش

وكيل صحة شمال سيناء
وكيل صحة شمال سيناء يشهد حفل تكريم العاملين بادارة الطب ال
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شهد الدكتور أحمد سمير بدر مدير مديرية الشئون الصحية بشمال سيناء، يرافقه الدكتور أسامة سالم وكيل مديرية الصحة مدير عام الطب الوقائى، ولفيف من القيادات بالقطاع الصحي، حفل تكريم العاملين بإدارة الطب الوقائى بشمال سيناء لبلوغهم االسن القانونى للمعاش.

وأكد مدير مديرية الصحة ، أن هذا الحفل يأتى لتكريم زملاء اعزاء أحبهم الجميع واستطاعوا أن يتركوا بصمة في قطاع الطب الوقائى.

وقال الدكتور أسامة سالم، سيظل أثر كل منهم باقي في تاريخ الطب الوقائى وعلامة مشرقة لما قاموا به من جهد وما تحلوا به من صبر وحكمة فى معالجة الأمور، وقاما بتكريم كل من

ا. ايمان محمد احمد سكرتارية مكتب مدير عام الطب الوقائي

وا. فريد محمد حسن مراقب عام صحة البيئة بإدارة العريش

وا. عبد الغفار فؤاد شعلان مراقب عام الثقافة الصحية بادارة العريش

و حرص الجميع بالحفل على إلقاء كلمة تجمع بين الثناء والشكر واسترجاع مواقف وذكريات منذ بداية توليهم العمل حتى بلوغهم سن المعاش،

وفى كلمتهم التى امتزجت بدموع الفرحة والسعادة من حب زملائهم خلال الحفل وجه كل منهم التحية لزملائها وقياداتها بالمديرية ولجميع الحضور على كلمات الثناء والشكر وحرصهم على مشاركتها حفل تكريمهم

وفى نهاية الحفل التف الجميع حولهم في ملحمة من المشاعر الفياضة وقام مدير المديرية والزملاء بتقديم شهادات تقدير وهدايا تذكارية تعبيرًا عن تقديرهم لهم متمنين لهم التوفيق فى حياتهم المستقبلية.

القطاع الصحي العريش