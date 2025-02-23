محافظ دمياط يوجه بالتصدي الحاسم لمخالفات البناء

أعلن الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، عن إزالة مخالفة بناء لحوائط لدور ثانى علوى بالرحامنة، بعد رصدها بمنظومة المتغيرات المكانية وبمتابعة من مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، حيث وجه بالتصدى الحاسم لأى مخالفات للبناء فى المهد .

ورصدت منظومة المتغيرات المكانية بالمحافظة، حالة بناء مخالف لحوائط بالدور الثانى علوى حديثة البناء بقرية الرحامنة بمركز فارسكور ، حيث تم على الفور التوجه إلى مكان المخالفة وازالته بالكامل، بمتابعة من مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، ويجرى متابعة الموقف بشكل دورى للتصدي لأى مخالفات فى المهد.

كما تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر البطيخ في دمياط، من إزاله فورية لحالة تعدى بالبناء المخالف على الأرض الزراعية بدون ترخيص بمركز كفر البطيخ، تنفيذاً لتوجيهات الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط ، بشأن التصدي لظاهرة البناء المخالف والتعدى على الأرض الزراعية، وبناء على تعليمات رشدى عبد القادر صيام رئيس مركز ومدينة كفر البطيخ، وتحت إشراف محمد عبد السلام نائب القرى.

حرص الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، على التجول بمنطقة شطا ، حيث تابع خلالها جولته موقف تطوير أكشاك بيع الأسماك بطريق شطا ، و التى تتضمن توحيد الواجهات بشكل حضارى .

ووجه " المحافظ " تعليماته إلى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط، بالتصدى إلى المخالفات و التعديات على حرم الطريق ، ورفع الاشغالات وتكثيف حملات النظافة، كما تابع الجهود المبذولة لرفع تجمعات مياه الأمطار التى نتجت عن موجة الطقس السئ التى تعرضت لها المحافظة

وأكد " محافظ دمياط "، على منع اى تراكمات للقمامة بالأراضى الفضاء، ووضع رؤية محددة لتطوير المنطقة للارتقاء بالشكل الحضارى لها باعتبارها مدخل رئيسى للمحافظة.