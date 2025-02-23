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الأحد 23 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

محمد صلاح يصنع ويسجل.. ليفربول يحسم القمة أمام مانشستر سيتي بثنائية

محمد صلاح
محمد صلاح
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حقق ليفربول انتصارًا مهمًا على مانشستر سيتي بنتيجة 2-0، في المواجهة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الـ26 من الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب الاتحاد، ليعزز "الريدز" موقعه في صدارة الترتيب.

افتتح محمد صلاح التسجيل في الدقيقة 14 بعدما تلقى تمريرة متقنة من دومينيك سوبوسلاي، ليسدد الكرة ببراعة في شباك الحارس إيدرسون، مسجلًا هدفه الثاني على التوالي في الدوري.

وفي الدقيقة 37، رد سوبوسلاي الجميل ل محمد صلاح، بعدما تلقى تمريرة رائعة من النجم المصري، ليضع الكرة في الشباك، ويمنح ليفربول تقدمًا مريحًا 2-0 قبل نهاية الشوط الأول.

شوط ثانى بلا أهداف وتألق دفاعي لليفربول

في الشوط الثاني، حاول مانشستر سيتي العودة في النتيجة، لكنه اصطدم بدفاع قوي من ليفربول، حيث لم ينجح عمر مرموش  ورفاقه في اختراق الخط الخلفي للريدز. 

ورغم سيطرة السيتي على الكرة في بعض فترات المباراة، إلا أن غياب الفاعلية الهجومية حسم الأمور لصالح الضيوف.

بهذا الفوز، يعزز ليفربول صدارته للدوري الإنجليزي الممتاز، مبتعدًا بفارق مريح عن أقرب منافسيه، بينما يتلقى مانشستر سيتي خسارة مؤثرة قد تؤثر على مسيرته في المنافسة على اللقب هذا الموسم.

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