افتتاح مشروع تطوير ورفع كفاءة قسم العمليات بمستشفى شربين المركزي

في ثاني محطات الجولة الميدانية لقيادات الأمانة المركزية لحزب مستقبل وطن في محافظة الدقهلية، تم افتتاح مجموعة من أعمال التطوير والتجديد في مستشفى شربين المركزي، شملت تطوير البنية التحتية كاملة ورفع كفاءة أقسام المستشفى المختلفة، وتضمنت الأعمال إنشاء جناح إفاقة متكامل يضم أربع أسرّة مجهزة بأنظمة أكسجين وهواء، بالإضافة إلى أربعة أجهزة مراقبة طبية (مونيتور)، وجهاز إنعاش (صدمات)، وعربة طوارئ مزودة بالمعدات اللازمة، مع تطبيق فواصل تتماشى مع معايير مكافحة العدوى.

كما تم تزويد المستشفى بخمس غرف عمليات حديثة، منها غرفة مخصصة للأدوات الجراحية، وغرفة للأجهزة المساعدة، وغرفة للتعقيم وغسيل الأيدي الجراحية، بجانب أربع غرف دعم مخصصة للأطباء وفرق التمريض، وشملت أيضًا غرفة استقبال للمرضى وصيدلية مجهزة بالكامل، بالإضافة إلى تصميم جميع الأرضيات في جناح العمليات باستخدام مواد تتطابق مع معايير مكافحة العدوى، إضافة إلى تجليد الجدران وتشطيبها بالكامل وفقًا لهذه المعايير، وذلك بهدف تقديم خدمات طبية متميزة ومتطورة تسهم في تلبية احتياجات المواطنين وضمان توفير رعاية صحية متكاملة لهم.

جاء ذلك بحضور النائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس الحزب، والأمين العام، واللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، والنائب حسام الخولي، والنائب أحمد دياب الأمين العام المساعد للحزب، والنائب محمد الجارحي، الأمين العام المساعد للحزب، والنائب عصام هلال عفيفي، الأمين العام المساعد للحزب، والنائب عاطف ناصر، الأمين العام المساعد للحزب، والنائب يحيي العيسوي، الأمين العام المساعد للحزب، والنائب خالد شلبي، أمين التنظيم المركزي، والنائبة رشا رمضان، أمينة المرأة المركزي للحزب، والنائب جمال عبد الظاهر، أمين الحزب بمحافظة الدقهلية، بالإضافة إلى أمناء عدد من الأمانات النوعية المركزية، وهيئة مكتب أمانة التنظيم المركزية، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة، ونواب وكوادر الحزب بالمحافظة.

وتأتي هذه الفاعليات تنفيذاً لتكليفات رئيس الجمهورية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، وتقديم كافة سبل الدعم للفئات الأولى بالرعاية والأسر الأكثر احتياجا.