"وكيل صحة سيناء" يفتتح معرض أنشطة نوادي المرأة في العريش

افتتح الدكتور أحمد سمير بدر، مدير مديرية الشئون الصحية بشمال سيناء ترافقه الدكتورة مني يوسف حرب مدير إدارة الطب العلاجي بالمديرية، والدكتور اينا سلام مدير إدارة الرعاية الأساسية بالمديرية معرض أنشطة نوادي المرأة بديوان عام المديرية بالعريش، وذلك تحت رعاية اللواء خالد مجاور محافظ شمال سيناء، وبحضور نوال سالم مقرر فرع المجلس القومي للسكان

وأكد الدكتور أحمد أن المعرض يهدف مساعدة عضوات نوادي المرأة في توفير التسويق المناسب بالمجان للمنتجات والمشغولات والمصنعات، لزيادة دخل الأسرة.

وأوضحت بدر سعد، مشرفة نوادي المرأة بالمديرية، أن الأندية موزعة في المراكز والوحدات الصحية بمختلف المحافظة، وتضم عضوات من المجتمع من سيدات تتراوح اعدادهن ما بين 10 إلى 20 سيدة في كل نادى.

وأشار إلى أن المعرض يضم المنتجات اليدوية ومشغولات البيئة السيناوية، ومن بينها المشغولات اليدوية والملابس البدوية وأشغال الخرز وأعمال الإبرة والتريكو والمفروشات والأقمشة وغيرها، إلى جانب المخبوزات والسلع الغذائية المصنعة منزليًا.

وأفاد فتحي عثمان مسؤول التثقيف والإعلام بأن الأندية مفتوحة أمام السيدات للاستفادة من خدمات التثقيف الصحى، والمساعدة في عرض إنتاجهن وللجمهور لشراء.