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الأحد 23 فبراير 2025
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الريان يكتسح الوكرة برباعية نظيفة في الدوري القطري

فوز الريان
فوز الريان
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حقق الريان الذي يلعب له المحترف المصرى محمود تريزيجية، فوزًا كبيرًا على نظيره الوكرة الذي يلعب له المحترف المصري حمدي فتحي بنتيجة 4-0، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الـ16 من دوري نجوم قطر، ليواصل الريان عروضه القوية هذا الموسم ويعزز موقعه في جدول الترتيب.

افتتح روجر غيديس التسجيل مبكرًا لصالح الريان في الدقيقة 29، ليضع فريقه في المقدمة مع نهاية الشوط الأول بنتيجة 1-0.

وفي الشوط الثاني، فرض الريان سيطرته الكاملة، حيث أضاف تميم منصور العبد الله الهدف الثاني في الدقيقة 51 بعد تمريرة مميزة من روجر جيديس، قبل يحرز  المدافع ألكسندر شولز لاعب الوكرة فى مرماه  التقدم بهدف ثالث في الدقيقة 68.

واختتم روجر جيديس مهرجان الأهداف في الدقيقة 81 بعد تمريرة من عبد العزيز حاتم، ليؤكد تفوق فريقه في اللقاء ويمنح الريان انتصارًا مستحقًا.

الريان يواصل الضغط في جدول الترتيب

بهذا الانتصار، يواصل الريان تقدمه في سباق المنافسة على المراكز الأولى في دوري نجوم قطر، بينما يتلقى الوكرة خسارة ثقيلة تؤثر على موقعه في الجدول، ما يجعله بحاجة إلى تحسين الأداء في الجولات المقبلة.

ويستعد الريان لخوض مواجهته القادمة بروح معنوية مرتفعة، حيث يسعى لمواصلة الانتصارات والبقاء في دائرة المنافسة على اللقب.

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