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الأحد 23 فبراير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ شمال سيناء يستقبل حفظة القرآن الكريم

محافظ شمال سيناء
محافظ شمال سيناء يستقبل حفظة القرآن الكريم...
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استقبل اللواء دكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء اليوم أطفال مكتب الأمل لتحفيظ القرآن الكريم بمدينة الحسنة في حضور الشيخ محمد محمد صابر.

وأكد المحافظ أهمية تحفيظ القرآن الكريم وتوفير الدعم اللازم للمقارئ

واستمع المحافظ إلى تلاوة القرآن الكريم من بعض الأطفال، مشددا على ضرورة دعم مكاتب تحفيظ القرآن والتوسع في إنشائها، مؤكدًا أن حفظ القرآن والعمل به من أسباب الاستقرار، وأن الحفظة يمثلون ذخيرة لمصر والوطن العربي

تأتي هذه الجهود في إطار حرص محافظة شمال سيناء على دعم الأنشطة الدينية والثقافية، وتعزيز الوعي الديني بين الأجيال الصاعدة، بما يسهم في ترسيخ القيم الصحيحة وتحقيق الاستقرار المجتمعي.

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